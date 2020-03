Predsedniki vseh treh evropskih institucij Ursula von der Leyen, David Sassoli in Charles Michel so z obiskom grško-turške meje Grčiji izrazili polno solidarnost Unije pri zaščiti evropskih zunanjih meja. »Zaščita grške meje je odgovornost celotne Evropske unije,« je po pogovorih z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom povedala von der Leynova. Evropska unija bo za pomoč pri nadzoru meje s Turčijo v Grčijo napotila dodatnih 100 mejnih stražarjev iz evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Ta čas jim pomaga že 530 mejnih stražarjev Frontexa.

Vendar pa ne bo ostalo zgolj pri policijskih okrepitvah. Grška policija bo za nadzor meje prejela tudi dodatno pomoč v opremi. Kot je pojasnila predsednica evropske komisije, Frontex pripravlja napotitev ladje za delovanje na odprtem morju, šestih obalnih patruljnih čolnov, dveh helikopterjev, letala in treh vozil s termovizijsko opremo. Povrhu tega bo Grčija lahko zaprosila še za 700 milijonov evrov finančne pomoči Evropske unije za vzpostavitev potrebne infrastrukture za upravljanje migracij.

»Kdor bo preizkušal evropsko enotnost, bo razočaran. Branili bomo mejo,« je dejala von der Leynova. Predsednica komisije je sicer poslala tudi jasno sporočilo Turčiji, s katerim je poskušala sporočiti, da se z njenimi dejanji, ko so migrante z napačnimi obljubami zvabili v težko situacijo, ne strinja. »Turčija ni sovražnica, ljudje pa niso zgolj orodje za dosego ciljev,« je dejala.

Grški premier Micotakis se je zahvalil za ponujeno pomoč in ocenil, da je begunska kriza na mejah postala asimetrična grožnja Evropski uniji. Povedal je, da je grška policija doslej preprečila nezakonit prehod meje 24.000 migrantom. »Evropa se z begunskim vprašanjem ne bo pustila izsiljevati Turčiji,« je dejal Micotakis. Tako kot von der Leynova je tudi on dopustil možnost za dogovor s Turčijo. »Pripravljeni smo pomagati Turčiji pri njenem begunskem problemu in najti rešitev za zapleteno sirsko vprašanje. Toda ne pod temi pogoji.« Izrazil je še upanje, da bo trenutna krizna situacija služila kot budnica za evropske države, da pri nerešenem vprašanju migracij prevzamejo svoj del odgovornosti.