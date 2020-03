Slovenski nogometni selektor Matjaž Kek (na fotografiji) je bil po današnjem žrebu lige narodov v Amsterdamu zadovoljen. Slovenija se bo v tretji ligi evropskega nogometa od septembra naprej pomerila z Grčijo, Kosovim in Moldavijo. V ligah A, B in C je po 16 reprezentanc, v ligi D pa sedem. Zadnjeuvrščene ekipe bodo nazadovale v nižjo ligo, zmagovalke v ligah B, C in D pa bodo napredovale v ligo višje.

»Poleg evropskih prvakov izpred 16 let imamo v skupini še Kosovo, ki je v zadnjem času igralo dobro, tako da je skupina privlačna in s tem daje tekmovalen draž tej drugi izdaji lige narodov. Dvoboji v ligi narodov so v primerjavi s prijateljskimi tekmami zadetek v polno,« je komentiral Matjaž Kek ter dodal, da je edini cilj slovenske reprezentance osvojitev prvega mesta v skupini. »Začetek lige v septembru bo hitro naokoli. Pred tem se bo treba čim bolje pripraviti. Že zdaj pa želim igralcem postaviti imperativ tekmovalnosti,« je zaključil slovenski selektor.

Pred žrebom je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin na letnem kongresu krovne organizacije poudaril pomen enotnosti evropskega nogometa. Pri tem je ocenil, da je ključno ohranjati dušo nogometa pred dobičkom. »Ko namen pred dobičkom postane dobiček pred namenom, je treba sprožiti alarm. Nogomet ni posel kot drugi. Ima zgodovino, tradicijo in strukturo, ki jo je treba spoštovati,« je med drugim dejal 52-letni Aleksander Čeferin. Na kongresu so predstavniki članic zveze potrdili finančno poročilo za preteklo poslovno leto in prihodnji finančni načrt. V poslovnem letu 2018/19 je krovna organizacija ustvarila skoraj 3,9 milijarde prihodkov, kar je za tretjino več kot leto prej. Ob robu kongresa je bilo veliko govora tudi o pojavu novega koronavirusa in možnosti njegovega vpliva na organizacijo evropskega prvenstva, ki bo letos poleti potekal v dvanajstih evropskih državah. Od predstavnikov Uefe je bilo ob tem slišati predvsem pomirjujoče tone.

Liga A: - skupina 1: Poljska, BiH, Italija, Nizozemska. - skupina 2: Islandija, Danska, Belgija, Anglija. - skupina 3: Hrvaška, Švedska, Francija, Portugalska. - skupina 4: Nemčija, Ukrajina, Španija, Švica.

Liga B: - skupina 1: Romunija, Severna Irska, Norveška, Avstrija. - skupina 2: Izrael, Slovaška, Škotska, Češka. - skupina 3: Madžarska, Turčija, Srbija, Rusija. - skupina 4: Bolgarija, Irska, Finska, Wales.

Liga C: - skupina 1: Azerbajdžan, Luksemburg, Ciper, Črna gora. - skupina 2: Armenija, Estonija, Severna Makedonija, Gruzija. - skupina 3: Moldavija, Slovenija, Kosovo, Grčija. - skupina 4: Kazahstan, Litva, Belorusija, Albanija.