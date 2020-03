Tomaž Mastnak: Janšo je izvolila levica

Slovenska levica je reakcionarna. Njena politika je politika reakcije: reagira na uspehe svojih nasprotnikov. Po objavi novice, da je bil Janez Janša predlagan za mandatarja nove vlade, je postala dejavna kot že dolgo ne. Izraža nasprotovanje pričakovani Janševi vladi in opozarja na njeno in njegovo nevarnost in nesprejemljivost. Ampak če bo Janša res postal premier (ko to pišem, končne odločitve še ni), so za to dobri razlogi. Poglavitni razlog, da se obeta vlada desnice, je, da levica ni sposobna vladati ali pa je prešibka, da bi vladala. Krivda za Janšev ponovni vzpon je pri levici.