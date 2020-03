Medtem ko so nas slovenski akademiki (150 podpisnikov) znova opozorili, naj zavarujemo našo občutljivo demokracijo pred avtokratsko Janševo oblastjo, in svoje stališče podkrepili s številnimi argumenti (avtoritarnost, izključevanje, podrejanje družbenih sistemov, »orbanizacija«, brezglava privatizacija, zanikanje podnebnih sprememb, odkrita retorika sovraštva, pritiski na sodstvo, spreminjanje in potvarjanje zgodovinskih dejstev, rehabilitacija domobranstva, financiranje iz tujih virov itd.), je bivši ustavni sodnik, svetovalec predsednika Pahorja, nastajajočo Janševo koalicijo branil, jo »meril s pravniškimi vatli« ter delil zaušnice protestnikom shoda »proti koaliciji sovraštva«, pa tudi bivši koaliciji. Seveda so ga z veseljem povzemali Janševi in drugi desni mediji ter njihovi komentatorji. Eden izmed naslovov se je glasil: »Sovraštvo obstaja, zdaj vemo, kdo ga širi.« S tem so svoje večletno početje pripisali nasprotnikom.

Dr. Ernest Petrič sicer priznava ljudem pravico do protesta, zbiranja podpisov in vse tisto, kar je legitimno in v skladu z zakonom, saj se kot bivši ustavni sodnik na to posebno dobro spozna. »Ampak ta zgodba se sedaj vleče že 2 ali 3 leta,« dodaja. Kaj je mislil s tem? Politične stranke (po zadnjih volitvah) ne bi smele izključiti Janše in SDS, morale bi se z njimi pogovarjati, sodelovati, »sicer na neki način zanikamo demokracijo«. Če zdaj vnaprej rečemo Janševi koaliciji, da bo to koalicija sovraštva, pa spet »diskvalificiramo polovico politične scene, ker se snuje v skladu z ustavo, zakonom, voljo poslancev in volilcev, ki so jih izvolili«. Takšna ravnanja po njegovem mnenju ne peljejo nikamor, ampak samo v nove, dodatne razdore in prepire. Obratno so prepričani akademiki. Ravno Janševa vlada bo, zaradi razlogov, ki so jih navedli, pripeljala do novih konfliktnih stanj v različnih sferah družbenega sistema.

Nasprotna stališča naših izpostavljenih avtoritet (ali tistih, ki jih tako doživljamo) lahko pobudijo v ljudeh negotovost in zmedo. Nekaj dodajo še različne skupine, ki prirejajo svoja stališča po lastnih interesih. Pa je res tako težko ugotoviti, kdo ima prav? Tisti, ki v imenu demokracije zagovarja skrajno desno stranko ne glede na njeno škodljivost, ali tisti, ki brani državo in njeno demokratičnost in zato svari pred tako stranko in njenim voditeljem? Mislim, da ne. Prepričana sem, da je lahko pravniško (in drugače) omejen zorni kot pri spremljanju družbenih razmer v Sloveniji za nas zelo škodljiv.

Na koncu še sprašujem dr. Petriča in Boruta Pahorja, kolikokrat do zdaj sta na primer opozorila na »odkrito retoriko sovraštva, nestrpnosti, ksenofobije, homofobije in laži Janševe stranke, ki uporablja svoja medijska trobila za propagando, širjenje ideologije, lažnih novic in teorij zarot, diskreditacij posameznic in posameznikov ali političnih nasprotnic in nasprotnikov«, ki jih v svojem svarilu navajajo akademiki.

Polona Jamnik, Bled