Najprej spektakel, šele nato mladi nogometaši

Bil je avgust 2010. V Stožicah je potekala prva nogometna tekma na novem stadionu. Reprezentanca, ki se je v začetku poletja obsijana z žarometi vrnila s svetovnega prvenstva v Južnoafriški republiki, je gostila Avstralijo. Vse se je svetilo. Ljudje so napolnili tribune in občudovali športni objekt, kakršnega med Goričkim in Piranom še ni bilo. Mahali so z zastavicami in vsi nasmejani pozdravili zmago Slovenije z 2:0. Toda spektakel je bil slepilo, za katerim se je skrival projekt, ki ponazarja marsikaj, kar je v (neo)liberalizmu narobe.