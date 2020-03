Šampionski prvi polčas v Kidričevem je Olimpiji prinesel prvo spomladansko zmago (2:1) in zagotovil mir v Stožicah vsaj do nedeljske tekme z Muro. Ljubljančani so znova pokazali različna obraza – odločna, vztrajna in igriva Olimpija je v drugem polčasu popustila v igri in trepetala za četrto zmago ob desetem obisku »šume«, kjer je v letošnji sezoni slavil samo še Maribor.

»Tekmo bi lahko končali v prvem polčasu, saj smo imeli dovolj priložnosti, a bili preveč prepotentni v zaključku akcij. Aluminij je poskušal na silo s streli z razdalje in nas pahnil v paniko. Morali bi umiriti igro,« je za Planet TV povzel Safet Hadžić, ki mu je zaradi krize v moštvu in štirih zaporednih tekem brez zmage že gorelo pod nogami. Kot da bi hoteli zaščititi trenerja, so ljubljanski igralci v prvem polčasu prikazali odsev Hadžićeve nogometne filozofije. Napadalna in kreativna Olimpija je z visokim ritmom neprestano iskala poti do gola in s hitrimi kombinatornimi akcijami utrujala tekmeca. Endri Cekici je najprej zavrtinčil žogo prek živega zidu za vodstvo gostov in natančno podal še iz kota, da je Roman Bezjak dosegel prvenec v dresu Olimpije.

Aluminij v prvem polčasu ni ustvaril ničesar, a je popravil vtis z agresivnejšim pristopom v nadaljevanju živahne tekme. Zadetek Jureta Matjašiča je na začetku drugega polčasa prestrašil Olimpijo, ki je postajala vse bolj nezanesljiva. Ko je Ljubljančanom pošla sapa, Hadžić pa ni imel koga menjati, je izenačenje viselo v zraku. »V prvem polčasu nismo bili pravi. Olimpiji smo dovolili, da se je razigrala. Brezglavo smo tekli za žogo in dobili oba gola iz prekinitve. Nadaljevanje je bilo boljše, saj smo ustvarjali pritisk in hitro zadeli. Na koncu nam je za točko zmanjkalo energije,« je dejal trener Aluminija Slobodan Grubor.

Bravo – Domžalesreda ob 15. uri, sodnik: Perić Nogometaši Domžal tudi po trimesečnem zimskem premoru ne najdejo izhoda iz krize. Po porazih proti Muri in sežanskemu Taboru so prvo točko osvojili šele v zadnjem krogu proti Celjanom in tako poleg Rudarja najslabše krenili v spomladanski del prvenstva. V lovu na vodilno peterico lige se je njihov zaostanek za petouvrščeno Muro še povečal, prehitel jih je Triglav, za ovratnik pa jim zdaj dihata tako Tabor Sežana kot njihov naslednji nasprotnik Bravo. Ekipa trenerja Andreja Razdrha se v Šiško vrača prvič po avgustu, ko sta se moštvi razšli brez zadetkov, a brez Senijada Ibričića, ki ima po prejetem rdečem kartonu decembra proti Olimpiji še vedno prepoved nastopanja. Ker evropski ritem dveh tekem na teden ekipam korenitih taktičnih sprememb ne dovoljuje, bosta do izraza prišli trenutna forma in fizična pripravljenost. Pri Bravu so slednjo še izdatno dvignili v pripravljalnem obdobju, medtem ko pet točk na zadnjih treh tekmah kaže, da je moštvo ujelo tekmovalni ritem. »Proti Domžalam bomo skušali našo igro in zmagovalno mentaliteto še nadgraditi in osvojiti nove tri točke. Ko imamo črne minute, fantje zdaj znajo stopiti skupaj in celo ladjo povleči naprej,« je prepričan trener Brava Dejan Grabić. Naš namig: 1.

Celje – Mariborsreda ob 17.30, sodnik: Kajtazović Z identičnim izkupičkom petih točk za zmago in dva remija so Celjani in Mariborčani krenili v spomladanski del prvenstva. Premalo glede na pričakovanja v obeh taborih. Celjane peče predvsem domači remi z Bravom, Mariborčane pa sobotni spodrsljaj brez golov v Ljudskem vrtu proti oslabljenemu Taboru. »Celjani igrajo drugače kot Tabor. So hitri in dobro uigrani. Prostor izkoriščajo s podajami in vtekanji. Za uspešno tekmo bomo morali biti odlični v izvedbi,« je pokazala analiza mariborskega trenerja Darka Milaniča, ki ga skrbi neučinkovitost. Vijolični so na treh tekmah dosegli samo tri gole. »Ko se nasprotnik postavi zgoščeno, moramo udariti s silo, z močjo,« sporoča Milanič. Poškodovani so Milec, Zahović in Klinar, Dervišević je bolan, Cretu pa kaznovan zaradi rumenih kartonov. V moštvo se vrača Vrhovec, Mulahusejnović se je komaj vrnil v trenažni proces. Celjani ugajajo po igri, a se je moral trener Dušan Kosić ob zadnjih remijih z Bravom in Domžalami s stisnjenimi zobmi sprijazniti z zgolj točko. Morda je tekma z Mariborom zadnja velika priložnost za Celjane, da se enakovredno vpletejo v boj za naslov prvaka. Zadnja tekma v knežjem mestu se je sredi avgusta lani končala z zmago domačih (2:1). Naš namig: 2.

Mura – Rudarsreda ob 20. uri, sodnik: Matković Pri Rudarju po 23 krogih še kar niso dočakali prve zmage, a remi proti razglašeni Olimpiji konec minulega tedna jim je zagotovo vlil nekaj poguma pred vročim gostovanjem v Murski Soboti. Ljubljančane so onemogočili z zgoščeno obrambo in hitrimi prehodi v protinapad, zato je pričakovati, da trener Andrej Panadić uspešnega recepta proti Muri ne bo menjal, temveč le nekoliko premešal začetno postavo. Priložnost od prve minute bi lahko dočakala njihova zadnja okrepitev Sanjin Lelić, ki je v soboto na igrišče prišel v drugem polčasu in močno poživil igro zasedbe iz Velenja. V taboru gostiteljev medtem na svoji spletni navijače že vabijo na nedeljsko gostovanje v Stožice, kjer se bodo pomerili z Olimpijo. Tri točke proti knapom bi bile najboljša popotnica pred odhodom v prestolnico, obenem pa bi v boljšo voljo spravile tudi njihovega trenerja Anteja Šimundžo. Ta ni skrival jeze po tekmi v Kranju, kjer jih je pričakalo povsem razmočeno igrišče, ki ni dovoljevalo igre. Pred porazom jih je z zadetkom rešil Luka Šušnjara, ki je med drugim zadel tudi na zadnjem medsebojnem obračunu z Rudarjem in skupaj z Amadejem Marošo Sobočanom prinesel zmago z 2:1. Naš namig: 1.