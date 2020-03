Dejan Stanković je ob premieri na klopi Crvene zvezde iztržil mučen remi brez golov na 162. velikem srbskem derbiju s Partizanom, ki so ga mediji označili za antipropagando nogometa. Vodilna Zvezda je pred mestnim tekmecem ohranila enajst točk prednosti, obračun pa so zaznamovale številne prekinitve zaradi divjanja navijačev. Gostujoči navijači so na južnem sektorju stadiona Rajka Mitića lomili in zažigali stole, da je nastala velika gmotna škoda. Povrhu sta med seboj obračunali razdeljeni navijaški skupini Partizana. »Zato se v drugem polčasu skorajda ni igralo,« so zapisali v Kurirju. Vroče je bilo že pred tekmo, ko sta se na beograjskih ulicah v naselju Vračar spopadli navijaški skupini obeh moštev. Huligane je po nekaj minutah pregnala policija, tri osebe so poiskale zdravniško pomoč. Iz Beograda poročajo tudi o napadu na medijsko ekipo Telegrafa, ki je pred tekmo posnela vzdušje pred stadionom. Navijači so z grožnjami pregnali reporterko in snemalca ter potrgali kable iz televizijske kamere.