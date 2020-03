Odbor za odprti trg Feda (FOMC) se je za znižanje obrestne mere, ki ga je potrdil soglasno, odločil v luči tveganj, ki jih za gospodarstvo predstavlja novi koronavirus. "Podlage ameriškega gospodarstva ostajajo trdne, vendar pa koronavirus predstavlja razvijajočo se tveganje za gospodarsko aktivnost," je Fed zapisal sporočilu na svoji spletni strani.

Dodali so, da bo odbor pozorno spremljal razvoj dogodkov in njihov vpliv na gospodarske obete ter "uporabil svoja orodja in ustrezno ukrepal za podporo gospodarstvu".