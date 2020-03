V javnem pozivu predsedniku republike so predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij opozorili na po njihovem zaskrbljujoče poglabljanje sovražnosti in sovražni govor v Sloveniji. »Obsojamo tak način komuniciranja in obnašanja,« so zapisali.

Od predsednika republike pričakujejo, da se bo v času oblikovanja nove vlade do tega vprašanja jasno in nedvoumno opredelil. Kot so izpostavili, je Pahor ob srečanju z prihodnjim mandatarjem za sestavo vlade omenil nevarnost sovražnega govora, a »je treba na to še naprej odločno opozarjati«.

Zahtevajo obsodbo moralno in etično nedostojnega početja

V javnem pozivu opozarjajo na vsakodnevne primere sovražnega govora, »komaj verjetne medijske in druge oblike manipulacij, vključno z lažnimi novicami in zavajanjem«. »Vse to vpliva na spreminjanje vrednot in ustvarjanje zmede, potegnjen je enačaj med resnico in lažjo, med krivico in pravico,« so opozorili.

Kritični so do »načrtnega medijskega obujanja umrlih in pobitih iz 2. svetovne vojne in po njej« ter do »rehabilitacije že obsojenih za vojne zločine in druga težka kazniva dejanja«.

Zahtevajo jasno in javno obsodbo »takšnega moralno in etično nedostojnega početja« ter »jasne odgovore na dogodke na naših mejah, kjer naši sosedje /.../ neprikrito izražajo celo ozemeljske zahteve in revizijo zgodovine«.