»V evropskem nogometu vlada velika stopnja enotnosti,« je dejal Čeferin na novinarski konferenci po kongresu. Na dogodku pa je v nagovoru predstavnikom 55 nacionalnih zvez izpostavil poslovne in razvojne dosežke v zadnjem obdobju in ocenil, da je ključ za nadaljnji uspeh ohranjanje »namena pred dobičkom«.

»Ko namen pred dobičkom postane dobiček pred namenom, potem moramo sprožiti alarm. Nogomet ni posel kot ostali posli. Ima zgodovino, tradicijo in strukturo, ki jo je treba spoštovati,« je še dejal 52-letni slovenski odvetnik, ki Uefo vodi od leta 2016. Po kongresu ni želel javno govoriti o podrobnostih napredka pri pogajanju o formatu evropskih klubskih tekmovanj po letu 2024. »Prezgodaj je, da bi o tem govorili javno. Nismo še tako daleč,« je dejal.

V nagovoru na kongresu pa je ponovil stališče, da prehod evropskih lig v zaprt format ne pride v poštev. »Načela solidarnosti, napredovanja in nazadovanja ter odprtih lig niso predmet pogajanj,« je izpostavil. Na kongresu so predstavniki članic zveze potrdili finančno poročilo za preteklo poslovno leto in prihodnji finančni načrt. V poslovnem letu 2018/19 je krovna organizacija zabeležila skoraj 3,9 milijarde prihodkov, kar je tretjino več kot leto prej. Prihodki od prodaje medijskih pravic so znašali 3,3 milijarde, od ostalih pravic pa je Uefa ustvarila okoli 400 milijonov evrov prihodkov. Med sodelujoča moštva in reprezentance v tekmovanjih pod okriljem Uefe je krovna organizacija razdelila 3,1 milijarde evrov, neposredni prispevki nacionalnim zvezam pa so znašali okoli 47 milijonov evrov.