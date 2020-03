Rop se je zgodil pred supermarketom v ruski prestolnici, kjer so roparji z domnevno pištolo zagrozili vozniku in sovozniku tovornjaka ter ju strpali v avtomobil. Odpeljali so ju v gozd in izpustili. Ko sta se vrnila k tovornjaku, so bila vrata odprta, 20 ton masla pa ni bilo. Tovor so našli v drugem tovornjaku, parkiranem na drugem koncu mesta.

Roparje so prijeli, grozi pa jim več let zapora. Kaj so nameravali z maslom, ni znano.