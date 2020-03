Čeprav je število bolnikov z gripo in gripi podobnimi boleznimi v ambulantah primarnega zdravstva še naprej upadalo, je še vedno razmeroma visoko, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) navedel na svoji spletni strani.

Najbolj so prizadeti otroci in mladostniki do 19. leta starosti. Tudi pojavnost akutnih okužb dihal se je zmanjšala, šolske počitnice so gotovo pripomogle k delni prekinitvi kroženja okužb dihal, ugotavljajo na NIJZ.

Raznolikost je možna razlaga za veliko obolevnost med otroci in mladostniki

Letos kroži veliko različnih virusov gripe - A(H1N1), dve različni skupini sevov A(H3N2) in dve različni skupini sevov gripe tipa B. Ta raznolikost pa je po njihovih navedbah možna razlaga za veliko obolevnost med otroci in mladostniki, saj je pri njih nabor sevov virusa gripe, s katerim so se že srečali, manjši, zato je večja verjetnost, da bo kateri od virusov zanje popolnoma nov in imunskemu sistemu neznan. Ob srečanju z virusom, ki je organizmu še neznan, pa je veliko večja verjetnost, da oseba zboli.

Da je gripa v upadu, ugotavljajo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Še vedno pa k njim prihajajo otroci z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), a v manjšem obsegu. V letošnji sezoni so v UKC hospitalizirali 535 bolnikov z gripo, med njimi je bilo 220 otrok in mladostnikov do 17. leta starosti in 217 starejših od 65 let. Poleg tega so v ambulantah obravnavali 390 oseb s potrjeno gripo.

V intenzivni terapiji so obravnavali 54 oseb, umrlo jih je 27. »Manjše število smrti od prejšnjih let pripisujemo temu, da je gripa letos prizadela predvsem mlajšo populacijo,« so navedli v UKC.