BMW je predstavitev i4 načrtoval na ženevskem avtosalonu. Ker pa je bil ta zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedan, so premiero izvedli brez občinstva in jo prenašali prek spleta.

Predsednik uprave koncerna Oliver Zipse je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal, da bo imel štirivratni kupe po zaslugi nove tehnologije baterij do 600 kilometrov dosega. Prvi avtomobili i4 bodo s proizvodnega traku v Münchnu predvidoma zapeljali prihodnje leto.

BMW za letos in prihodnje leto načrtuje prodajo skupno pol milijona priključnih hibridov in električnih avtomobilov, ki izpolnjujejo zahteve glede izpustov ogljikovega dioksida, je poudaril Zipse. Prihodnje leto bo vsak četrti avto, ki ga bo BMW prodal v Evropi, elektrificiran.

Po manjšem modelu i3 je koncern na trg pripeljal električno izvedbo modela mini, na Kitajskem pa se pripravlja na začetek prodaje športnega terenca iX3.

Koroanvirus zaznamuje tudi BMW

Novi koroanvirus zaznamuje tudi BMW. V münchenskem raziskovalnem centru je bil eden od delavcev pozitiven na ta virus, na današnji predstavitvi pa je vodja oblikovanja v BMW Adrian van Hooydonk, potem ko mu je Zipse na koncu ponudil roko, namesto rokovanja izbral pozdrav s pestjo, poroča dpa.

Tudi prodaja na Kitajskem je upadla, in sicer so po Zipsejevih besedah februarja v državi, od koder se je novi virus razširil po svetu, zabeležili »znatno luknjo« v prodaji. Na drugih trgih posledic trenutno še ne čutijo. Podrobnejših podatkov, glede na to da se je mesec šele iztekel, sicer še nimajo.