Konec preteklega tedna je novinarka Laura Basset v reviji GQ opisala Matthewsovo obnašanje, ko je bila leta 2016 gostja v njegovi oddaji. Zmotilo jo je, da jo je pred oddajo pobaral, zakaj se doslej še ni zaljubil vanjo, nato pa naj bi še pohvalil njeno rdečo obleko. Bassetovi naj bi bilo zaradi tega zelo nerodno.

Matthews je svojo oddajo Hardball na MSNBC dobil leta 1997, proslavil pa se je z ostrimi kritikami na račun nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona med njegovo ustavno obtožbo. Nekdanji pisec govorov za predsednika Jimmyja Carterja in kongresni pomočnik nekdanjega predsednika predstavniškega doma ameriškega kongresa demokrata Tipa O'Neilla sicer ni bil nikoli sramežljiv, vedno je bil neposreden in vedno je na glas povedal to, kar je mislil. Njegova oddaja se je redno sprevrgla tudi v kričanje na goste.

Iz Clintonovega kritika se je spremenil v kritika Georgea Busha mlajšega, potem zagovornika Baracka Obame in spet kritika Donalda Trumpa, za katerega meni, da ne bi smel nikoli postati predsednik ZDA.