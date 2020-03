Za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi, to je na lokaciji priključka Gaberke na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, je Dars prejel šest ponudb in konec novembra lani sposobnost sodelovanja priznal trem, pozneje pa izločil še eno ponudbo. V igri za posel sta ostali ponudba Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe ter ponudba družb Kolektor CPG, novomeške CGP in VOC Celje.

Dars pa je zavrnil ponudbe Kostmanna, Strabaga in Garnola, ki jo je ta oddal skupaj s podjetjema Markomark Nival in Hering. Pozneje je v reviziji na zahtevo Kolektorja CPG Dars iz igre izločil še italijanski I.CO.P skupaj z družbami CVP, Nivo Eko in Prohaus.

Na odločitev, da jim Dars ne prizna sposobnosti sodelovanja, sta se pritožili družbi Garnol in Strabag, državna revizijska komisija pa je obema zahtevkoma ugodila in razveljavila Darsovo odločitev. Ta zdaj prijavi znova pregleduje in ocenjuje. »Glede teh dveh prijav bo treba sprejeti novo odločitev,« so za STA pojasnili na Darsu, kjer ocenjujejo, da dokončne odločitve v kratkem še ne bo možno sprejeti.

Dars hkrati čaka še na odločitev državne revizijske komisije o tretjem zahtevku za revizijo, ki ga je vložila družba CVP. Ta odločitev bo predvidoma znana v tem mesecu.

Medtem Dars prav tako v marcu pričakuje gradbeno dovoljenje za prva dela na Gaberkah, je pa na trasi hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec odkupil že vse objekte, ki so predvideni za rušenje, odkupil je tudi 59 odstotkov potrebnih zemljišč.

Vendar pa je torej začetek gradnje glede na postopke težko napovedati. Ko bo odločitev o priznanju sposobnosti pravnomočna, se bo začela druga faza postopka, to je oddaja ponudb s ponudbenim predračunom. V tej fazi bo o izbiri odločala ponujena cena, šele po tem izboru pa se bo lahko začela gradnja. Član uprave Darsa Vili Žavrlan je sicer sredi februarja po sestanku koordinacijskega odbora na Ravnah na Koroškem ocenil, da bi se lahko gradnja začela v prvi polovici letošnjega leta.

Na Koroškem so nad dolgotrajnimi postopki razočarani. »Smo talci teh razpisov,« je dogajanje za STA komentiral predsednik odbora za spremljanje projekta tretje razvojne osi prevaljski župan Matic Tasič, ki upa, da bo nadaljnji postopek na Darsu hitro izpeljan in da v nadaljevanju ne bo pritožb.

Tudi koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik si želi, da bi se postopki čim prej zaključili in da bi se dela začela. A je opozoril, da bo sledilo še več razpisov in postopkov in je torej možnih še več časovnih zamikov.

»Tisti, ki se prijavljajo, bodo morali razumeti, da so morda nekje moralne meje pritoževanja,« je za STA dejal Verhovnik. Verhovnika, ki sicer ostaja optimist, tudi moti, da državna revizijska komisija podaljšuje roke s tem, ko ne odloča v nekem določenem roku.