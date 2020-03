Pri košarkarski Cedeviti Olimpiji so v nedeljski večerni obračun proti Crveni zvezdi polagali veliko upov. Kako tudi ne, ko pa je šlo za neposreden boj za uvrstitev v polfinale. Za Ljubljančane bi to lahko bila ena lažjih tekem, če ne bi pred tem nenadejano izgubili proti Igokei, Mornarju in Primorski in si tako zagrenili življenje. A kljub pomembnosti tekme v Beogradu so zmaji delovali, kot da bi šlo za prijateljski obračun. Nobene borbe, želje, odgovornosti v igri – skratka slabo. Zvezda je prvo četrtino brez pravega odpora nasprotnika tako dobila z 28:11 in tekma je bila odločena. S tem pa so se močno zmanjšale možnosti Olimpije za preboj v končnico lige ABA, ki je bil absolutni cilj sezone.

Tako so vsaj poudarjali v zmajevem gnezdu pred sezono, a dogodki v zadnjem obdobju so bolj kazali na to, da vodstvu kluba uvrstitev med najboljše štiri naenkrat ni več tako pomembna. Kako si drugače razlagati kadrovske spremembe? Kako si razlagati potezo, da se je odpovedalo Ryanu Boatrightu, ki resda ni kazal povsem pravega odnosa, nato pa za njegovi zamenjavi pripeljalo Domna Bratoža in Dominica Artisa, ki prvemu skupaj ne sežeta do kolen? In kako si razlagati potezo, da je pred izjemno pomembnim zaključkom v ligi ABA Marka Simonovića posodilo v Unicajo? Medtem ko so se tekmeci pred odločilnimi tekmami močno krepili, se je Olimpija oslabila. Edina dobra poteza v celotni zgodbi je prihod Jurice Golemca na trenersko klop. A tudi Golemac očitno nima čarobne palice, da bi spremenil odnos ekipe, ki je bila, sedaj to že lahko rečemo, sestavljena neposrečeno. V slačilnici se namreč ni vzpostavila prava kemija, kar je jasno po tem, da nihče razen Jake Blažiča, Eda Murića in Mirka Mulalića na parketu ne kaže prave energije že celotno sezono. A to se v situaciji, ko se ekipa sestavlja na hitro, lahko dogodi. Pomembno je, da se bo vodstvo iz napak kaj naučilo in da bo pri sestavljanju moštva za prihodnjo sezono prisluhnilo Golemcu, ki se je pri Primorski tudi v vlogi športnega direktorja izkazal.

Če bo Olimpija zaostala še za tretjim ciljem sezone in se ne bo uvrstila v polfinale lige ABA, to pomeni, da bo za nastopanje v evropskem pokalu v prihodnji sezoni potrebovala posebno povabilo. Skoraj ni dvoma, da ga bo tudi dobila, a navijači so že pošteno naveličani praktično vsakoletnega lobiranja za nastopanje v evropskih tekmovanjih in dejstva, da si Ljubljančani mesta v njih ne priigrajo na parketu. Prav iz tega razloga jih pretirano ne zanima tudi tiha vojna, ki jo klub bije z vodstvom lige ABA. Pri Olimpiji so bili namreč ogorčeni, da je tekmo v Beogradu sodil Tomislav Hordov, eden treh sodnikov s tekme proti Mornarju v Stožicah, kjer naj bi se dogajale sumljive stvari. Tudi če je na vsemu skupaj dejansko kaj, so Ljubljančani proti Crveni zvezdi prehitro pokleknili. In tako izgubili kakršen koli možni alibi…

Liga ABA, 20. krog: Budućnost – Mornar 93:88, C. zvezda – Olimpija 88:73 (28:11, 46:28, 64:48, Jagodić Kuridža 18; Hopkins 18, Blažič 13), Primorska – Cibona 79:78, Krka – Partizan 61:76, Zadar – FMP 81:76, Mega – Igokea 87:76, vrstni red: Partizan 16-4, Budućnost 15-5, C. zvezda 13-7, Olimpija, Mornar in Primorska po 12-8, FMP 10-10, Igokea 7-13, Mega, Cibona in Krka po 6-14, Zadar 5-15.