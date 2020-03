Vse, kar otroško srce poželi

Osnovne šole v Sloveniji ponujajo triintrideset obveznih, »tradicionalnih« predmetov, kot so matematika, slovenščina, biologija in kemija. Med njimi jih je dvanajst povezanih s šolanjem na šolah, ki jih obiskujejo tudi italijanski in madžarski manjšinci na narodnostno mešanem območju. Poleg teh osnovne šole ponujajo še šest neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v prvem, četrtem, petem in šestem razredu.