V španski prestolnici proslavljajo veliko zmago nogometašev Reala Madrida (2:0) nad svojimi največjimi tekmeci iz Barcelone. Po bledem prvem polčasu jim je zmago in vrnitev na vrh prvenstvene razpredelnice prinesel borben, dinamičen in odločnejši drugi polčas. V njem je mrežo gostov v 71. minuti najprej načel Vinicius Junior, delo pa je z zadetkom v sodnikovem dodatku dokončal Mariano Diaz. Oba sta pri tem poskrbela tudi za edinstvena mejnika. Prvi je pri starosti 19 let in 233 dni postal najmlajši strelec el clasicov v tem tisočletju, medtem ko je drugi zabil po vsega 50 sekundah od prihoda v igro, kar na derbijih večnih tekmecev v 21. stoletju ni uspelo še nikomur.

Po zmagi na Santiagu Bernabeuu si je močno oddahnil trener domačih Zinedine Zidane, ki je prekinil serijo slabih rezultatov. Njegova ekipa je namreč v februarju od šestih tekem dobila le dve, enkrat je remizirala, kar trikrat pa izgubila. »Zmaga nas je dvignila. Dejal sem, da je tekma priložnost, da zasukamo stvari in prekinemo negativen niz. To nam je na račun trdega dela uspelo,« je uspešen vstop v marec komentiral trener Reala Zinedine Zidane.

Svojo nalogo je znova dobro opravila Realova obramba z vratarjem Thibautom Courtoisom na čelu, saj po decembrskem remiju na Camp Nouu (0:0) tudi v nedeljo ni prejela zadetka. V zgodovini prvenstvenih derbijev med moštvoma se je le trikrat zgodilo, da Barcelona v sezoni ni zatresla mreže belega baleta – nazadnje med letoma 1974 in 1975, ko je prvi clasico izgubila z 0:1, drugi pa se je končal z 0:0. »Ena ključnih stvari je bila dobra igra v obrambi. Svojo mrežo smo ohranili nedotaknjeno, pri čemer je bil pomemben prispevek našega vratarja. Tekmo smo dobili kot moštvo,« je še pristavil Zidane.

S Francozom se ni strinjal branilec gostov Gerad Pique, ki je po tekmi zatrdil, da je zdajšnja zasedba Reala celo ena najslabših, proti kateri je igral. »Potrti smo. Mislili smo, da lahko iztržimo ugoden rezultat, saj Real ni v formi. Proti tako slabemu Madridu, kot sem ga videl v prvem polčasu, še nisem igral. S tem jih ne želim kritizirati, saj imamo vsi težave. Tudi nam ne gre najbolje, a zamudili smo svojo priložnost.« Pri tem je pozabil omeniti, da so trinajstkratni evropski prvaki do treh točk prišli kljub poškodovanima Marcu Asensiu in Edenu Hazardu ter kaznovanemu Rodrygu, medtem ko je Luka Modrić v igro vstopil v drugem polčasu, Gareth Bale pa je obsedel na klopi.

Španski mediji so prepričani, da gre razloge za poraz španskih prvakov poiskati tudi pri trenerju Quiqueju Setienu, saj naj bi podlegel pritisku el clasica. No, tudi sicer se igra Barcelone od januarskega prihoda 61-letnika ni spremenila na bolje, saj še naprej ostaja brez pravega koncepta in odvisna od trenutkov navdiha tokrat neopaznega Lionela Messija.

Lazio in Atalanta podirata rekorde Do spremembe na vrhu je prišlo tudi v Italiji, kamor se je po odpovedani tekmi med Juventusom in Interjem zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom prvič po 20 letih zavihtel Lazio. Rimljani so z 2:0 ugnali Bologno in vpisali že 17. zmago na zadnjih 21 tekmah, kar je nov klubski rekord. Te podira tudi Atalanta, ki je na Siciliji s 7:2 odpihnila Lecce. Rezultat je v zgodovini italijanskega prvenstva tako redek, da ga je doslej vpisal le Juventus leta 1952 proti Udineseju, pred tem pa se mu je z zmago s 7:3 proti Fiorentini še najbolj približal Milan v sezoni 1992/1993. Za nameček je moštvo iz Bergama že petič v tej sezoni nasprotniku zabilo pet ali več golov in tako izenačilo 60 let star rekord že omenjenih Milančanov. V vrstah zmagovalcev je sicer znova blestel Josip Iličić, ki je tekmo končal z golom in kar tremi asistencami. Za slovenskega reprezentanta je bil to 13. zadetek na zadnjih 13 tekmah, skupno pa jih je v serie A prispeval že 15.