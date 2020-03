Židan s pobudo prvakom strank bodoče opozicije za dogovor o sodelovanju

Predsednik SD Dejan Židan je na vodje LMŠ, Levice in SAB naslovil pisno pobudo za dogovor o koordinaciji in načinu sodelovanja, ko bodo po predvidenem imenovanju vlade Janeza Janše v opoziciji. »Čas je, da se boji med strankami nove opozicije nekoliko potisnejo v ozadje in da iščemo način, kako bolje sodelovati,« ugotavlja Židan. Negativno je odgovoril na vprašanje, ali bi torej želel postati vodja opozicije. Pač pa v SD želijo, da se opozicijske stranke, če bo prišlo do desne vlade, naučijo tako sodelovati, da bo med njimi več zaupanja, komunikacije in koordinacije. sta