Danes je znova zagorelo v skladišču odpadkov družbe Gorenje Surovina v mariborski četrti Tezno. To je bil že drugi večji požar na enaki lokaciji v nekaj več kot tednu dni, a je bil današnji precej obsežnejši kot tisti minulo nedeljo, ko se je vnelo okoli 300 kubičnih metrov mešanega odpadnega materiala. Tokrat je namreč zagorelo v hali, kjer skladiščijo mešane, nenevarne odpadke, pripravljene za predelavo v gorivo oziroma SRF, so povedali v družbi Gorenje Surovina. Gost, črn dim se je dvigal visoko v zrak, videti ga je bilo mogoče iz vseh koncev Maribora, skupaj z dimom pa je mesto zajel tudi neznosen smrad. Gašenje požara, s katerim se je spopadlo okrog 230 gasilcev, je bilo zelo težavno, ker je bil dan precej vetroven in še zlasti zato, ker je zagorelo v sami hali, ki ji je bilo treba odstraniti streho. Žarišča bodo gasili vsaj še jutri.

V podjetju Gorenje Surovina so opozorili, da je sajast dim onesnažil zrak in okoliškim stanovalcem svetovali, naj ne odpirajo oken stanovanj in pisarn ter jih prosili, naj ne prihajajo v bližino požara, saj lahko pride do eksplozij. Kljub temu je bilo pred skladiščem takoj po požaru na ducate mimoidočih, ki so fotografirali in snemali gorečo halo. Gasilci so požar hitro omejili, tako da se ni razširil na zunanje skladiščne površine, kjer bi lahko zajel tudi denimo skladiščene kupe odpadne embalaže, gašenje žarišča pa je bilo kljub temu težko. »Gori pod kupom petnajstih metrov predelanih bioloških odpadkov v hali, ki je velika 50 krat 70 metrov in gasilci ne moremo s curkom vode direktno do žarišča, kar pomeni, da je treba kup razkopati s stroji oziroma dvigalkami, ki jih imajo v podjetju, gasilci pa sproti gasijo iz višine,« je slikovito opisal Aleš Ciringer, direktor Gasilske brigade Maribor. Vzrok požara popoldan še ni bil znan, po neuradnih podatki pa je šlo za samovžig, enako kot pred dobrim tednom dni. Z Inšpektorata za okolje in prostor so danes sporočili, da bo inšpektor izvedel nadzor takoj, ko bodo gasilske ekipe na prizorišču končale z delom.

»Pravzaprav imamo v našem skladišču zaradi kupov odpadkov, ki jih tam skladiščimo, od tega največ odpadne embalaže, ves čas manjša potencialna žarišča. Vse skupaj tako rekoč ves čas tli in skladišče oziroma sortirnica je neprestano požarno ogrožena,« je le nekaj deset minut prej, okrog poldneva, skorajda preroško opozarjal direktor družbe Gorenje Surovina Jure Fišer v pogovoru za časopis Dnevnik. Minute kasneje so ga sodelavci obvestili, da je v skladišču ponovno zagorelo. Težave imajo pravzaprav že od lanskega novembra. Nanje so večkrat opozorili tudi pristojne. »Poslujemo v skladu z vsemi okoljskimi dovoljenji. Skladiščenje odpadkov je v obsegu, kot jih dovoljuje zakon. Toda v Sloveniji ni nobenih rešitev na področju sežiga odpadkov in to je glavni problem. Odpadki predolgo tičijo pri nas, preden dobimo izvozna dovoljenja, in odkar je Madžarska zaprla svoja vrata, imamo resne težave - ne le mi, ampak celotna Slovenija - z izvozom teh odpadkov,« je rekel.

Sicer pa današnji požar ni bil primerljiv s tistim leta 2013, ko so gost dim, ki se je dvigal iznad Tezna opazili celo v Murski Soboti. Požar, ki ga je takrat zakrivila iskra ob kratkem stiku na napajalnem kablu enega od strojev v notranjosti hale, je več dni zaposloval vso poklicno Gasilsko brigado v Mariboru in številne prostovoljce iz štirinajstih okoliških gasilskih društev. Hala za skladiščenje odpadkov je tedaj pogorela do tal. Kmalu zatem so v Gorenju Surovini postavili novo, v kateri se je vnelo danes.

Požar je po prvih nestrokovnih ocenah policije povzročil za okoli tri milijone evrov materialne škode. Fišer o številkah še ni želel govoriti, priznal pa je, da bo škoda velika.