Predsednik HDZ Plenković je kot edini kandidat za predsednika stranke pred štirimi leti dobil podporo nekaj več kot 98.000 članov. V vodstvu HDZ trdijo, da imajo približno 210.000 članov.

Predvolilne raziskave kažejo zanesljivo prednost Plenkovića. Na čelu HDZ ga še naprej vidi več kot 72 odstotkov od 1400 vprašanih članov stranke, kaže anketa agencije Promocija plus. Kovača podpira nekaj manj kot 24 odstotkov vprašanih, neodločeni so štirje odstotki, je objavila hrvaška televizija tri tedne pred strankarskimi volitvami v HDZ.

Plenković je zbral skoraj trikrat več podpisov članov stranke za predsedniško kandidaturo kot Kovač. Za namestnika HDZ se na Plenkovićevi strani poteguje obrambni minister Tomo Medved.

Kovač je del skupine znotraj HDZ, ki se je poimenovala Opcija za spremembe. Za namestnika stranke tekmuje župan Vukovarja Ivan Penava, za podpredsednika pa saborski poslanec HDZ, nekdanji zunanji minister Davor Ivo Stier, ki velja za enega ideologov stranke.

Opcija za spremembe, ki je bolj konservativno in desničarsko usmerjena, očita Plenkoviću, da je v sporu s člani in simpatizerji, ki imajo tradicionalna domoljubna stališča. To naj bi se pokazalo na lanskih evropskih volitvah, ko je HDZ dosegla najslabši volilni rezultat v svoji 30-letni zgodovini. Sledil je poraz bivše hrvaške predsednice in kandidatke HDZ Kolinde Grabar-Kitarović na nedavnih hrvaških predsedniških volitvah.