Vodje madžarskih medijev, ki so v državni lasti, so svojim zaposlenim sporočili, da potrebujejo dovoljenje za poročanje o podnebni aktivistki Greti Thunberg in politiki EU, kažejo sporočila spletne pošte, ki jih je pridobil Politico. Prepovedali so tudi poročanje o vodilnih organizacijah za človekove pravice.

Novinarji niso seznanjeni s tem, kdo na koncu prižge zeleno luč za objavo prispevkov, je za Politico dejal eden od zaposlenih v madžarskih državnih medijih, ki pa je zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi spregovoril pod pogojem anonimnosti.

Politico je od anonimnega pošiljatelja prejel posnetke zaslona sporočil spletne pošte z natančnimi navodili zaposlenim v državnih medijih. Avtentičnost teh sporočil, ki so bila poslana v drugi polovici leta 2019, je po pisanju Politica potrdil uslužbenec državnih medijev.

Gre za spletno pošto z naslovov urednikov, ki delajo za organizacijo, ki je odgovorna za državne medije, kot sta tiskovna agencija MTI in več televizijskih in radijskih postaj, piše Politico. Zdi se, da so ta sporočila osredotočena predvsem na poročanje agencij.

Seznam političnih vprašanj, ki zahtevajo posebno dovoljenje pred objavo, vključuje migracije, terorizem v Evropi, Bruselj, vprašanje Cerkve ter parlamentarne, predsedniške in lokalne volitve v EU in širše - kar zajema evropske in nekatere sosednje države, piše v sporočilu, poslanem oktobra, ki ga je podpisal urednik Sandor Vegh.

Madžarski novinarji že dolgo opozarjajo, da televizije in agencije, ki so v lasti države, ne poročajo o nekaterih politično občutljivih vprašanjih, piše Politico. »To je cenzura - čisto in preprosto,« je dejala Julie Majerczak, vodja bruseljskega urada nevladne organizacije Novinarji brez meja v Bruslju.

Mediji v lasti države igrajo pomembno vlogo na madžarski medijski sceni, kritiki pa opozarjajo, da sta njihova struktura in upravljanje nepregledna. Uredniško odgovornost za državne medije uradno nosi organizacija, imenovana Duna Media, je za Politico pojasnila Agnes Urban iz madžarske nevladne organizacije za spremljanje medijev Mertek.

Urbanova sicer poudarja, da ima ta organ »minimalni« proračun in osebje. Nadzira ga druga organizacija, Sklad za javne službe, katere odbor sestavljajo trije člani, ki jih je imenovala vladajoča stranka Fidesz, tri je imenovala opozicija, enega pa Svet za medije, v katerem prevladujejo zavezniki Fidesza.

Evropski parlament, ki je zaradi stanja vladavine prava na Madžarskem leta 2018 sprožil 7. člen pogodbe EU, med drugim opozarja prav na svobodo medijev kot eno od vprašanj, ki so razlog za alarm. Vlada premierja Viktorja Orbanova tovrstne očitke zavrača.