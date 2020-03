Tudi tokrat se bodo aktivnosti začenjajo s predstavitvijo v Evropskem parlamentu, kjer bodo predstavniki Digestive Cancers Europe, krovne organizacije, ki združuje društva bolnikov z raki prebavil iz vse Evrope, tudi Združenje EuropaColon Slovenija, nadaljevali s promocijo presejalnih programov za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu in danki za vso Evropo.

Ohranili bi preko 100.000 življenj na leto

Tudi leto se bodo aktivnosti dogajale v smeri ozaveščanja ljudi, da spoznajo prednosti in dobrobiti zgodnjega odkrivanja raka debelega črevesa in danke, kar omogoča prav presejalni program, ki zelo uspešno deluje tudi v Sloveniji že enajst let. S tem bi v Evropi lahko vsako leto ohranili več kot sto tisoč življenj. Rak debelega črevesa in danke je drugi najsmrtonosnejši rak v Evropi. Vsako leto v Evropi zboli za rakom debelega črevesa in danke 550 tisoč ljudi, od tega jih 260 tisoč umre. S presejalnimi populacijskimi programi bi lahko to številko prepolovili! Če bi vse evropske države uvedle formalni presejalni program, bi na evropski ravni prihranili tri milijarde evrov in obenem ohranili preko 100.000 življenj na leto.

Ljudje, pri katerih je bolezen odkrita v I. stadiju, imajo 90-odstotno možnost ozdravitve, medtem ko je ta možnost pri metastatski obliki (IV. stadij) zgolj desetodstotna. Zgodnje odkrivanje je enostavno. Potreben je le preprost presejalni test, ki ga lahko izvedemo doma. Zakaj torej ne daje vsaka država prednosti testu? EU si je zastavila cilj, da bi presejali 65 odstotkov prebivalcev, starih od 50 do 74 let. Žal pa se je temu cilju doslej uspelo približati le peščici držav in evropskih regij. Tiste države in regije, ki so zelo učinkovite, odkrijejo več kot štirikrat več bolnikov v zgodnji fazi kot ostale in prihranijo mnogo življenj. Med njimi je druga najuspešnejša Slovenija, kjer vsako drugo leto na testiranje povabimo vse prebivalce v starosti od 50 do 74 let in rezultati so zelo spodbudni. vl