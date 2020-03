Cerar presodil, da je zanj bolje, da gre

Slabih šest let po tem, ko je ustanovil stranko in jo popeljal do rekordnega števila poslanskih mest, je Miro Cerar danes izstopil iz SMC. “Ne želim biti član, kaj šele častni predsednik stranke, ki je ostala brez časti,” je sporočil javnosti in poslance pozval, naj začnejo misliti s svojo glavo.