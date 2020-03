V Revozu se na proizvodnjo električnega twinga že pripravljajo. »Poleg specifik v proizvodnem procesu bomo v ta namen postavili tudi nov obrat za sestavo baterij. Gre za manjši obrat, ki bo del trenutnega tovarniškega objekta, kjer bo pod posebej predpisanimi pogoji potekalo sestavljanje baterij,« so pojasnili v Revozu.

V Revozu električne avtomobile izdelujejo že nekaj let, in sicer Smartov model forfour eq, vendar jim baterije zanj že sestavljene pošilja zunanji dobavitelj. Poleg smartov proizvajajo še običajne twinge in peto generacijo modela clio.

Po navedbah časnika Dela bo imel twingo z.e. - gre za angleško kratico zero emission oz. brez izpustov - do 180 kilometrov dosega.

Po Renaultu zoe bo twingo z.e. drugi popolnoma električni model te francoske znamke. O ceni novega mestnega avtomobila se še pogajajo, pričakovati pa je, da bo cenejši od prostornejšega modela zoe, ki ima tudi večji doseg. Začetna redna cena modela zoe je po podatkih s spletnih strani Renaulta v Sloveniji 24.390 evrov.

V Revozu naj bi sicer do aprila v celoti prešli na polovično nočno izmeno. To pomeni, da bodo z zdajšnjih 950 dnevno izdelanih prešli na izdelavo 800 vozil na dan. Število predvsem zaposlenih za določen čas bodo zmanjšali za približno 250.