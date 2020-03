Obrazi nevladnikov Tea Hvala #VsakDan8Marec

Tea Hvala je samozaposlena v kulturi - pisateljica, kolumnistka, umetniška kritičarka, prevajalka, pedagoginja, organizatorka umetniških dogodkov. Skorajda je ni feministične organizacije v Sloveniji, kjer ne bi pustila vsaj malo svoje ustvarjalne sape. Ta hip je najbolj dejavna v Društvu za promocijo žensk – Mesto žensk, kjer se posveča predvsem pedagoškemu delu, in pri festivalu Deuje babe, ki ga letos že osmič zapored pripravlja Cerkljanski mladinski alternativni klub.

Punk v Cerkljanskem hribovju

Za začetek si moramo predstavljati majhno vas v Cerkljanskem hribovju sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zveni daleč in tako tudi je.

»Stara sem bila sedemnajst let in živela sem v vasi s tristo ljudmi, kjer se nisem imela kam dati. To je bil čas pred internetom, blogi in socialnimi omrežji. V tej situaciji sem se srečala s 'hard core punk sceno' in znotraj nje s fanzin sceno. Fanzini so v samozaložbi izdane fotokopirane publikacije, poslane po pošti ali pa distribuirane na koncertih, anarhističnih knjižnih sejmih. Kar naenkrat se mi je odprla raznovrstna mednarodna scena, ki je šla od Malezije, Filipinov, do ZDA, Japonske, Evrope, Južne Amerike. Odprlo se je obzorje, dobila sem vir povsem novih, globalnih informacij. Čisto sem padla noter in tudi sama začela ustvarjati fanzine. Čeprav so bile te publikacije zmeraj vsaj delno vezane na glasbo, so mene bolj zanimale ideje, ki so bile ob glasbi osrednji predmet debat, ideje anarhizma, feminizma ...«

Naslednja postaja je bila Ljubljana, kjer je s kolegi na Radiu Študent začela ustvarjati oddajo Hripav glas. In pa seveda faks in prve izkušnje v kolektivu Rdeče zore, kmalu tudi oddaja Sektor Ž, edina radijska oddaja o feminizmu v Sloveniji.

»Na faksu sem z velikim zanimanjem poslušala predavanja 'ženskih študij', kot se reče. Spoznala sem, da je razredni vidik iz feminizma – razen pri redkih predavateljicah in predavateljih - kar poniknil, kakor tudi naša socialistična dediščina Jugoslavije, ki smo jo kar izbrisali. Ves čas govorimo o enakih možnostih, ne da bi pojasnili, da to najprej pomeni enake socialno ekonomske pravice in šele nato identitetne in politične pravice. Ko pride do enakosti na področju dela, enakih plač, enakih izhodiščnih položajev mezdnega dela, služb, se moški zmeraj zedinijo, pa naj govorijo z 'desne' ali 'leve' pozicije. Zmeraj najdejo način, da zaščitijo svoje privilegije na škodo žensk. Zakaj, recimo, so danes v Sloveniji najbolj revne prav ženske, starejše od 65 let? To ni naključje,« opozarja Tea Hvala.