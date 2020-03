V prizadevanjih za preprečitev širjenja novega koronavirusa so na Kitajskem vzpostavili široko mrežo nadzornih točk ter sprejeli številne ukrepe, med drugim omejili potovanja in zaprli številna mesta. V številnih vaseh, mestih in skupnostih so v strahu, da bi jim prišleki prinesli okužbo, vzpostavili nadzorne točke ter uvedli stroge omejitve gibanja v in izven njihove skupnosti.

Na eni od teh nadzornih točk je v začetku februarja 23-letni moški do smrti zabodel dva uradnika, sodišče pa mu je v nedeljo izreklo smrtno obsodbo.

Incident se je zgodil 6. februarja, ko je Ma Jianguo z avtom pripeljal na nadzorno točko v vasi Luo Meng v Hongheju na jugozahodu province Yunnan, kjer so ga ustavili, poroča AFP. Potem ko je Ma zavrnil sodelovanje z uradniki, je potnik v njegovem avtomobilu skušal odstraniti zaporo na cesti, je sporočilo sodišče.

Njegovo ravnanje je z mobilnim telefonom začel snemati uradnik, kar je Maa razjezilo. Z nožem, ki ga je nosil s seboj, je uradnika, lokalnega predstavnika za odpravljanje revščine, zabodel, nato pa je zabodel tudi drugega uradnika, ki je žrtvi skušal pomagati. Oba sta za posledicami vbodnih ran umrla.

Kot je sodišče zapisalo v izjavi, sta bila umora, čeprav se je storilec prostovoljno predal in dejanje priznal, "izjemno zahrbtna", poroča AFP.

Na Kitajskem se je z novim koronavirusom doslej okužilo več kot 80.000 ljudi, umrlo jih je skoraj 3000.