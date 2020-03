Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in ponoči razširile nad večji del Slovenije, na zahodu so možne tudi nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 0, drugod od 5 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. V torek bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. Popoldne se bo ohladilo.

Obeti: V sredo bo spremenljivo oblačno, padavine bodo zjutraj ponehale, popoldne se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Tudi v četrtek bo suho vreme.

Vremenska slika: Nad Evropo je več ciklonskih območij. Nova vremenska fronta se prek severnega Sredozemlja bliža Sloveniji. Pred njo k nam od jugozahoda priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih vzhodno od nas se bo delno zjasnilo, drugod bo pretežno oblačno. Popoldne bo na severu Italije spet pričelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu se bo zvečer okrepil jugo. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami.

Biovreme: Dopoldne bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden, popoldne pa zmerno obremenilen. V torek bo vpliv vremena na počutje obremenilen.