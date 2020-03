Vse pristojne institucije ves čas natančno spremljajo dogajanje in obveščajo javnost o preventivnih ukrepih. V pripravljenosti so tudi ukrepi za zajezitev širjenja okužb pri nas, je še zapisano na spletnih straneh vlade.

V soboto sta se v domovino vrnila tudi zadnja slovenska potnika s križarke Diamond Princess. Oba so iz japonske bolnišnice odpustili, potem ko je bil dvakratni test njunega brisa negativen. Ob prihodu v Slovenijo so jima še enkrat vzeli bris, ki je bil prav tako negativen.

Novi koronavirus je doslej v svetu zahteval več kot 3000 življenj, razširil pa se je že v več kot 60 držav. Največ, 500 novih okužb, so danes zabeležili v Južni Koreji, kjer so zabeležili štiri nove smrtne žrtve. Iz ZDA poročajo o drugi smrtni žrtvi. V Italiji je virus doslej zahteval 35 življenj, okuženih je več kot 1600 ljudi.

V Italiji se je v nedeljo število okuženih povečalo na 1694, virus je zahteval 34 življenj, pozdravilo pa se je 83 ljudi, je sporočil vodja italijanske civilne zaščite Angelo Borrelli.

Virus se širi tudi v drugih državah v Evropi. Prve primere okužb so v nedeljo potrdili na Irskem in v Luksemburgu, v nemškem glavnem mestu Berlin in na Češkem, pa tudi v italijanski Gorici tik ob meji s Slovenijo.

Na Hrvaškem so danes potrdili še eno okužbo, kar pomeni, da so doslej v sosednji državi potrdili osem okužb z novim koronavirusom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Največ, 500 novih okužb, so danes zabeležili v Južni Koreji, kjer je zaradi bolezni covid-19 doslej umrlo 26 ljudi, potrjeno okuženih pa je 4.212, je sporočil korejski center za nadzor nad boleznimi. Od tega so 446 novih primerov okužbe danes zabeležili v provinci Severni Gyeongsang, kjer se je virus razširil med pripadniki verske sekte.

Na Kitajskem, kjer je virus izbruhnil, so danes zabeležili 42 novih smrtnih primerov in 202 novih okužb, kar je najnižje število okuženih v enem dnevu od konca januarja. Vse nove žrtve na Kitajskem so zabeležili v provinci Hubei, kjer je epicenter izbruha, je sporočila kitajska zdravstvena komisija.

Na Kitajskem je zaradi bolezni covid-19 umrlo 2912 ljudi, okužilo pa se jih je 80.026. Na Kitajskem sicer število novih primerov postopoma upada. Zunaj province Hubei so poročali o samo šestih novih okužbah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ZDA, kjer so doslej potrdili najmanj 60 primerov okužb, je novi koronavirus zahteval drugo smrtno žrtev. Potem ko je v soboto zaradi koronavirusa umrl moški v zvezni državi Washington, so v nedeljo zdravstvene oblasti potrdile, da je za covid-19 v tej zvezni državi umrl tudi 70-letni moški.

Prvo okužbo so potrdili tudi v zvezni državi New York, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) so doslej okužbe z novim koronavirusom potrdili tudi v Kaliforniji, Oregonu in Washingtonu.