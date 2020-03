Odločitev prvega odkrito homoseksualnega kandidata, ki se je resno potegoval za predsedniški položaj, da odstopi od tekme je prišla v soboto, dan potem ko je nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden prepričljivo zmagal na strankarskih volitvah v Južni Karolini. Bidnova zmaga je povečala pritisk na ostale bolj sredinske kandidate, da se umaknejo in s tem preprečijo pot do nominacije samorazglašenemu socialistu Bernieju Sandersu, za katerega vodstvo stranke meni, da ne bo zmogel premagati Donalda Trumpa.

Buttigieg je popustil pod pritiski, naj se umakne, sicer bi lahko brez težav ostal v tekmi vsaj še do tako imenovanega super torka 3. marca, ko bo za volitve na vrsti 14 zveznih držav naenkrat, saj ni bil povsem brez možnosti za končni uspeh. Vodstvo stranke želi, da se sredinska konkurenca Sandersu skrči, čeprav ne povsem poenoti. Za senatorko slovenskega rodu Amy Klobuchar ni pritiska, naj se umakne pred super torkom, ker v anketah Minnesote krepko vodi. Računa se, da bo osvojila večino delegatskih glasov iz te države, ki jih bo potem dala nekomu, ki ne bo Sanders.

Buttigieg po odstopu ni podprl nobenega od konkurentov, med katerimi so poleg Bidna, Sandersa in Klobucharjeve še senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg in kongresnica Tulsi Gabbard s Havajev. "Pot za našo kampanjo je končana, čeprav pa ni končana pot za našo stvar. Priznati si moramo, da je najboljši način za ohranjanje zvestobe tem ciljem in idejam stopiti stran in pripeljati stranko in državo skupaj," je podpornikom povedal Buttigieg.

Buttigieg je ob prihodu na oder v domačem South Bendu poljubil svojega moža Chastena in poslal sporočilo otrokom, ki so to morda videli. "Vsakemu otroku, ki se sprašuje, da je zaradi tega, ker je drugačen, morda manj vreden, pošiljamo sporočilo, da lahko nekdo, ki se je nekoč počutil enako, postane vodilni predsedniški kandidat ZDA s svojim možem ob strani," je dejal Buttigieg, ki si je utrjeval podporo med zmernimi, izobraženimi, neodvisnimi in celo nekdanjimi republikanskimi volivci. Ni pa je dobil med temnopoltimi in drugimi manjšinami, ki so pomemben del demokratske volilne baze.

Ne le zaradi njegove homoseksualnosti, ampak tudi zaradi tega, ker je odpustil prvega temnopoltega šefa policije South Benda, in zaradi tega, kako se je odzval, ko je beli policist ustrelil temnopoltega osumljenca. Skupina Črna življenja štejejo, ki je nastala kot upor proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, je sporočila, da ne bodo podpirali neoliberalcev in politike proti temnopoltim.

Buttigieg s svojo prvo predsedniško kandidaturo ni uspel, vendar pa mu politični analitiki v ZDA napovedujejo svetlo politično prihodnost. Med kampanjo se je izkazal kot izobražen in sposoben politik z umirjenim slogom, podobnim tistemu, ki ga ima nekdanji predsednik ZDA Barack Obama.