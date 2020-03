Letošnji spomladanski krog financiranja, ki pomaga inovativnim podjetjem s potencialom hitre globalne rasti, prinaša tri zanimive razpise. Nepovratna zagonska spodbuda P2 v višini 54.000 evrov je namenjena zagonu podjetij. Vsako leto jo prejme 40 podjetij, po 20 iz zahodne in vzhodne kohezijske regije. Podjetjem, ki so svoj produkt že razvila in z njim ustvarjajo prve prihodke na trgu, pri rasti pomaga produkt SK75, ki prinaša 75.000 evrov konvertibilnega posojila. Podjetnikom, ki so za svoje podjetje že pridobili zasebnega investitorja in želijo to investicijo podvojiti, pa je namenjen razpis SI-SK, ki prinaša možnost podvojitve investicije v znesku od 100.000 do 600.000 evrov.

Da je leto 2020 leto najbolj celovite finančne in vsebinske podpore za zagonska podjetja, ki jim prinaša zagonske spodbude, posojila in soinvesticije, bodo na dogodku predstavili predstavniki Slovenskega podjetniškega sklada. Sledili bosta okrogli mizi z zanimivimi sogovorniki. Ob 15. uri bodo podjetniki govorili o tem, kako na inovativen način do prvih kupcev od prvega dneva prodaje (sodelujoči: Rok Matjaž – Printee, Nik Žujo – Peach Booty Plan, Rihard Jarc – Typless in Sandra Šuc – Alpine Princess). Ob 16. uri pa bo govor o globalni rasti in o tem, kakšne nasvete bi zdaj, po prehojeni podjetniški poti, dali samim sebi pred desetimi leti. Na okrogli mizi bodo sodelovali Marko Bitenc – Geneplanet, Mic Melanšek – Mali junaki in Tomaž Izak – Modri planet.