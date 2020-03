Desničarski premier Benjamin Netanjahu ima po volitvah aprila in septembra še tretjič proti sebi nekdanjega načelnika generalštaba Benija Ganca, ki vodi nekakšno sredinsko koalicijo. Pravzaprav je Modro-belo zavezništvo blok Netanjahujevih nasprotnikov z vseh vetrov, ne da bi ti imeli zares drugačen program od Likuda, Netanjahujeve stranke. Ankete kažejo, da spet nihče od njiju ne bo mogel zbral okoli sebe dovolj poslancev, da bi sestavil vlado. Tako bi se nadaljeval pat položaj.

Past za Ganca

Ganc pričakuje, da bo zdaj vendarle padla podpora Netanjahuju, ker se bo proti premierju 17. marca zaradi korupcije začel sodni postopek. Toda v zadnjih dneh pred volitvami je Gancu škodil škandal. Odpovedati se je moral glavnemu strategu svoje stranke Israelu Bacharju, ki se je z nekim rabinom v pogovoru, ki naj bi bil zaseben in duhoven, ujel v past, saj ga je ta na skrivaj posnel, tudi ko mu je dejal, da dvomi o značaju svojega šefa Ganca. V četrtek je tonski posnetek predvajala ena od izraelskih televizij. Med drugim je Bachar dejal, da je Ganc »nevaren za Izrael«, ker »nima poguma, da bi napadel Iran«. Skratka, Netanjahu naj bi imel prav, ko trdi, da Ganc, čeprav general, ne bi znal tako poskrbeti za varnost države kot on. Sam premier je na istem televizijskem kanalu potem dejal: »Celo ljudje, ki so najbližje Gancu, vedo, da ne more biti premier in da bi lahko škodil varnosti Izraela.« Ganc pa zdaj obtožuje Netanjahuja, da je prav on Bacharju nastavil past. Premierju očita, da poskuša zmagati z lažmi in umazano igro.