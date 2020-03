Zaton človečnosti v času hibridne vojne

Devet let po začetku sirske državljanske vojne, v kateri so se večkrat oblikovala, pozabila in na novo definirala zavezništva, EU s tisoči prebežnikov na svojih zunanjih mejah podoživlja prizore velike migrantske krize iz let 2015 in 2016. Toda razmere so štiri leta pozneje povsem drugačne. Tokratna kriza na evropskih zunanjih mejah je v precejšnji meri posledica nepremišljene turške invazije na sever Sirije in notranjepolitičnih posledic za turškega predsednika. Resda je Turčija na sirskem severu z vkorakanjem vojske spodkopala kurdske težnje po ozemeljsko homogenem območju in torej načeloma izpolnila svoje nacionalne interese, ki so bili za tihi pristanek mednarodne skupnosti zapakirani kot boj proti Islamski državi. Zelo močno pa se je uštela z nadaljevanjem ofenzive v provinci Idlib.