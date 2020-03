Nasmejani obrazi na eni in žalostni na drugi strani. Potem ko so se rokometaši Celja Pivovarne Laško vendarle uvrstili v osmino finala lige prvakov, Gorenje Velenje pa je po zmagi še vedno v igri, da v pokalu EHF napreduje iz skupine C, pa so rokometašice Krima Mercatorja po porazu v Franciji pri Brestu krog pred koncem na petem mestu in z zaostankom štirih točk za četrtim, tako da se njihova evropska pot končuje.

Parižani pričakovano suvereni Privrženci Celjanov so danes z nestrpnostjo pričakovali novice iz Pariza, kjer je gostoval Zagreb. Za gostitelje tekma ni bila pomembna, za varovance Veselina Vujovića pa še kako. A pripraviti bi morali prvovrstno presenečenje, da bi na šestem mestu, ki vodi v osmino finala, prehiteli Celjane, kar pa se ni zgodilo. Še več, doživeli so visok poraz s kar enajstimi goli razlike. Slovenci bodo tako prvič po letu 2014 zaigrali v izločilnih bojih lige prvakov, njihov tekmec bodo Kielce. Skupina A, 14. krog (zadnji): Flensburg – Celje PL 29:26 (15:12), Barcelona – Pick Szeged 30:28 (13:15), Aalborg – Elverum 30:28 (18:11), PSG – Zagreb 37:26 (17:12).

Gorenje še drugič boljše od Špancev Potem ko so rokometaši Gorenja v skupinskem delu tekmovanja doživeli dva poraza, so strnili vrste, bili dvakrat boljši od Ademarja Leona in so še vedno v igri za drugo mesto in napredovanje. »Taletović na golu je bil izvrsten, zato smo lahko v napadu lažje zaigrali in ustvarili lepo razliko. Zdaj imamo nekaj dni več, da se pripravimo na naslednjo tekmo, si naberemo moči za naprej, saj se fantom res pozna utrujenost in moči črpajo iz nemogočega. Čestitke še enkrat vsej ekipi, ki daje svoj maksimum,« je bil zadovoljen trener Gorenja Zoran Jovičić. Naslednja tekma jih čaka 18. marca, ko bodo gostili Magdeburg. Skupina C, 4. krog: Gorenje – Ademar Leon 30:25 (13:14), Magdeburg – Nantes 29:28 (16:12).

Ljubljančanke brez moči Rokometašice iz Ljubljane so se na tekmo v Francijo zaradi bojazni pred koronavirusom odpravile kar z avtobusom in zdelo se je, da jih je 1900 kilometrov dolga pot dodobra zdelala, saj so bile brez možnosti za zmago. Gostiteljice so namreč hitro povedle s 5:2, prednost pa nato do izteka 60. minute zgolj povečevale. »Zaradi dolgega potovanja smo imeli le en pravi trening, kar je premalo za pripravo na močne nasprotnike, kot je Brest. Želeli smo se boriti, a nismo imeli dovolj moči,« je poraz, ki pomeni, da so slovenske prvakinje ostale brez možnosti za napredovanje, pospremil trener Uroš Bregar. V zadnjem krogu bodo krimovke v soboto na Kodeljevem gostile Budučnost. Skupina 2, 9. krog (predzadnji): Valcea – Savehof 28:20 (16:10), Brest – Krim Mercator 37:26 (19:14), Budučnost – Györ 27:28 (17:12).

Gorenje – Ademar Leon 30:25 (13:14) Tekma 4. kroga pokala EHF, skupina C. Rdeča dvorana, gledalcev 1000, sodnika: Leszczynski in Piechota (oba Poljska). Gorenje: Husejnović, Taletović 1, Celminš 2, Mazej, Tajnik 2, Matanović 1, Levc, Šol, Miklavčič 1, Verdinek 7, Grmšek 1, M. Kavčič 9, A. Kavčič 6, Okleščen, Bojanić. Ademar Leon: Lawrence Donlin 1, Slavić, Marchan, Lopez 5, Feuchtmann 2, Carou 1, Lucin 5, Martinez, Vieyra 1, Fernandez Sanchez 1, Fernandez 1, Marques 1, Perez 5, Carrilo 2, Patotsky, Casqueiro 1. Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (6), Ademar Leon 4 (4). Izključitve: Gorenje Velenje 8 minut, Ademar Leon 8. Rdeči karton: Matanović (29.). Igralec tekme: Miha Kavčič (Gorenje).