Zaradi hude prometne nesreče so morali posredovati tudi mariborski policisti. Po štajerski prestolnici je v petek divjal 61-letni voznik avtomobila in trčil v 92-letno peško. Ta je pravilno prečkala cesto na prehodu za pešce, vendar ji 61-letnik ni ustavil. Najverjetneje je njegovemu manevru botroval alkohol, saj se je izkazalo, da je imel v času nesreče 0,45 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so že napovedali, da bodo voznika kazensko ovadili. Dvaindevetdesetletnica je trk preživela, čeprav se je v nesreči huje poškodovala.

Z lažjimi poškodbami pa jo je odnesla voznica avtomobila na cesti med Dolom pri Ljubljani in Selom pri Ihanu. Močno opita voznica, ki so ji v litru izdihanega zraka namerili kar 0,91 miligrama alkohola, je bila za nameček še prehitra. Zaradi prehitre vožnje je zapeljala s ceste in trčila v drevo.