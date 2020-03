V nočnem času naj bi 39-letnik policistom, ki so v prostem času prav tako popivali v gostilni, ponudil, da jim plača pijačo, oni pa so mu menda rekli, naj zapusti gostilno. To je 39-letnik tudi storil, vendar se je kmalu vrnil v lokal. Takrat naj bi ga policisti napadli in pretepli.

»Večkrat so me že spustili skozi pesti, vendar še nikoli tako hudo,« je 39-letnik povedal za Mladino. »Priznam, da sem jih pogosto sam izzval, vendar si nisem zaslužil tega. Če sem jim šel tako strašno na živce, bi lahko poklicali policijo – glede na to, da sami niso bili v službi. Ne da so vzeli pravico v svoje roke in me tako polomili. S temi rokami si služim kruh, zdaj se pa še umijem težko.«

Kot smo izvedeli, notranji nadzor, ki so ga opravili na policiji, ni potrdil očitkov 39-letnika, da so ga poškodovali policisti. Zadnjo besedo bo imel posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva, ki je zadolžen za preiskavo in pregon policistov. lp