Pozabljene Ljubljančanke: Marija Perpar, organska kemičarka, ki je delala v podmornici

Prva slovenska raziskovalka na področju organske kemije in tudi dolgoletna predstojnica tega področja na fakulteti je bila Marija Perpar. Bila je zelo strokovna in odločna, se je spominjajo tisti, ki so jo poznali in z njo delali.