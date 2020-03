Ljubljančan se je s fiatom punto peljal po avtocesti proti Kopru, za predorom Kastelec pa je usodno izgubil oblast nad vozilom. Začelo ga je zanašati, pri čemer je večkrat trčil v obcestno ograjo, pri izogibališču pred viaduktom Črni Kal pa se je prevrnil v manjše obcestno jezero. »Kljub hitri intervenciji tako policistov kot tudi gasilcev moškemu na kraju niso mogli več pomagati. Zdravnik je na kraju odredil sanitarno obdukcijo,« je sporočil Jure Griljc s koprske policijske uprave.

Koprski prometni policisti so danes zvečer še preiskovali okoliščine nesreče, avtocesto pa so zaradi ogleda kraja nesreče za nekaj časa zaprli med odsekoma Kozina in Črni Kal.

Kot smo izvedeli od koprskih gasilcev, ki so posredovali na kraju nesreče, je bil avtomobil ob njihovem prihodu v celoti pod vodo. Zato sta se dva gasilska potapljača potopila in vozilo pripela na dvigalo, s katerim so avtomobil s pokojnim voznikom vred nato dvignili iz vode. Obcestno jezero je nekakšno akumulacijsko jezero, v katerega se steka voda z avtoceste, v njem pa naj bi bilo dobra dva metra vode. lp