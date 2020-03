Četudi se z njo morda ne strinjamo, lahko vsaj razumemo poanto njenega argumenta. A mediji pod vplivom stranke SDS vsak dan redno žalijo in ponižujejo tiste, ki se ne strinjajo s stranko SDS. Takt pa jim z žaljenjem in poniževanjem drugih po svojem twitter profilu daje kar predsednik stranke Janez Janša. Na to razdvajanje nihče od poslancev SMC, DeSUS ali NSi ne opozarja.

Torej: protesti civilne družbe v zvezi s širjenjem sovraštva stranke SDS razdvajajo Slovence, žaljenje in poniževanje prihodnjega premierja in njegove stranke po medijih in družbenih omrežjih pa ni problematično za Slovenijo.

Znašli smo se torej v narobe svetu. Politiki na oblasti lahko žalijo in ponižujejo, kolikor hočejo, ko pa se civilna družba temu upre, je to neproduktivno in razdvajanje naroda.

V demokraciji bi moralo biti ravno obratno. Civilna družba z različnim izražanjem svojega mnenja poskuša vplivati na politiko, politiki pa morajo biti predvsem združevalni in iskati rešitve v dobro družbe.

Sistem, kjer politiki kritizirajo civilno družbo zaradi izražanja nestrinjanja z njimi, obenem pa mižijo pred poniževanjem in razdvajanjem prihodnjega šefa države, ni demokracija, temveč vodi v avtoritarizem.

Anže Voh Boštic, Ljubljana