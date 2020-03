Ta hip je to zame početje poslancev in vodstev DeSUS in Stranke modernega centra, ki s sprenevedavim utemeljevanjem svojega početja žalijo moj razum. S floskulami »ne levo, ne desno, naprej« ali z gostobesednim besedičenjem, kako da so »dosegli vse, kar so si zamislili«, nam skušajo skrb za lastno eksistenco zapakirati v skrb za državo in njene ljudi. Kako si sicer, na primer, drugače razlagati ocenjevanje nekega poslanca z dolenjskega konca, ki poniglavo smeši poslanico intelektualne elite tega naroda, čeprav ta v svojem pisanju opozarja le na to, kar je njega in njegovo stranko še pred letom in pol združevalo v protisovražno koalicijo. Ko so tega človeka volili, so ga zaradi nečesa drugega, ne zaradi bučnic, ki jih zdaj prodaja za suho zlato. Zame je to moralno zavržno početje.

Zaradi takih in podobnih konvertitov se bodo volitve zagabile še tisti polovici državljank in državljanov, ki se jih sicer udeležujemo. Konservativnejšim političnim opcijam je tako prihodnost zagotovljena. Povsem legitimno je, da si tudi SDS in NSi želita vladati, njihovi programi so, kakršni koli že, transparentni, zagotovo pa niso prevladujoče sprejeti, zato je do skrajnosti sprevrženo, da jim pomagajo na oblast kolaboranti, ki so bili izvoljeni zaradi sklicevanja na povsem drugačne politične opcije, a jih je bitka za ohranitev lastnih privilegijev potopila na moralno dno.

Kljub vsemu pa se je nekaj dobrega le izcimilo iz sedanje politične godlje. Rešitve, ki so jih obetali »novi obrazi«, so se znova izkazale kot utvara. Dosedanji premier je bil zgolj še en šolski primer, kako vsak le ni primeren za ta posel zgolj zato, ker si to pač močno želi, ima pet minut časa in se ne strinja s politiko SDS. Politično nedorasel je začel verjeti v anketne rezultate, verjeti je začel v lastno pomembnost in se naposled sesul v prah. Zdaj se spreneveda, češ da je vedel, kaj se bo zgodilo. Figo je vedel, le še enkrat več je izpričal svojo politično nedoraslost in nesposobnost vodenja. Upam, da ste to dojeli tudi tisti, ki ste stavili nanj. Če pa je res vedel, je najodgovornejši za to, da se je sesulo upanje večine volilk in volilcev, ki se le ne plazi po temačnih katakombah duha.

Josip Meden, Ljubljana