Spominski dan na profesorja Urbana

Potovanje profesorja Urbana je bil naslov svečanosti v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, s katero so obeležili spomin na častnega člana in akademika dr. Antona Vratušo ter na 75. obletnico osvoboditve. Aleksander Volk, zgodovinar iz Trsta, je v pogovoru z Marjanom Šiftarjem, podpredsednikom Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, predstavil pričevanja o poglavju Vratuševega in slovenskega partizanstva, ki je dragocen vir za razumevanje zgodovine in aktualnih slovensko-italijanskih odnosov. Volk je bil med drugim sodelavec Vratuše, danes pa pripravlja posthumno knjižno izdajo z avtentičnimi zapisi, komentarji in spomini »profesorja Urbana«, kakor je bilo Vratuševo ilegalno ime. Anton Vratuša (1915–2017) je bil slovenski politik, diplomat, publicist in borec NOB. tk