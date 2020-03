Tiskovni predstavnik iranskega zdravstvenega ministrstva je potrdil, da je v zadnjih 24 urah zaradi bolezni covid-19 umrlo 11 ljudi, potrdili pa so 385 novih primerov okužbe.

S tem so že tretji dan zapored potrdili rekordno število novih okužb v državi, kjer se je skupno doslej z novim koronavirusom po uradnih podatkih okužilo 978 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih ministrstva je 175 ljudi ozdravelo in so zapustili bolnišnico.

Največ novih primerov, in sicer 170, so potrdili v provinci Teheran. O večjem številu novih okužb pa med drugim poročajo še iz provinc Markazi, Alborz, Kom in Gilan.

Iz Irana se je virus razširil tudi v Armenijo. Armenske oblasti so danes namreč potrdile prvi primer okužbe pri državljanu, ki je bil nedavno v Iranu. Trenutno je v stabilnem stanju v bolnišnici. Preventivno so izolirali 30 ljudi, ki so bili v stiku z njim.