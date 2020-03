Ašraf je pred novinarji dejal, da v dogovoru omenjena izmenjava 5000 zaprtih talibanov in 1000 zapornikov, ki jih imajo talibani, pred začetkom mirovnih pogovorov ni pogoj. Lahko bi bila tudi del pogovorov, ni pa pogoj za njihov začetek, je poudaril.

Višji predstavnik pogajalske ekipe talibanov je namreč za afganistansko televizijo Tolo po podpisu dogovora dejal, da je pred začetkom pogovorov obvezna izmenjava zapornikov.

Zaradi tega spora je vprašljivo, ali se bodo napovedani mirovni pogovori med talibani in vlado v Kabulu 10. marca začeli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Strani imata tudi drugačna stališča glede nadaljevanja obdobja zmanjšanega nasilja v Afganistanu, ki je bilo predpogoj za podpis dogovora. Gani je danes dejal, da je ta v veljavi do nadaljnjega in da je cilj, da ga preobrazijo v trajno prekinitev ognja.

»Zmanjšanje nasilja se bo nadaljevalo s ciljem, da dosežemo popolno prekinitev ognja,« je povedal. Tiskovni predstavnik talibanov pa je za dpa dejal, da se je to obdobje končalo.

ZDA in talibani so v soboto v Katarju podpisali dogovor, ki naj bi Afganistanu prinesel konec nasilja. Dogovor v zameno za varnostna zagotovila talibanov predvideva postopen umik ameriških vojakov iz države in odpira pot pogovorom med talibani in afganistansko vlado.

ZDA naj bi sprva v 135 dneh zmanjšale število svojih vojakov s približno 12.000 na 8600. Če se bodo talibani držali podpisanega, pa se bodo ZDA in njihove partnerice v 14 mesecih popolnoma umaknile iz države, izhaja iz ločene skupne izjave, ki sta jo afganistanska in ameriška vlada sprejeli v Kabulu.

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto zagotovil, da so se postopki že začeli. »Začel se bo nemudoma,« je odgovoril novinarjem na vprašanje, kdaj se bo začel umik.

Številne afganistanske ženske so zaskrbljene, da bi lahko po podpisu dogovora izgubile svoboščine. V času vlade talibanov pred letom 2011 je v državi vladalo strogo šeriatsko pravo, ki je zelo omejevalo ženske. Po padcu talibanov se je njihovo življenje žensk precej spremenilo, saj so se lahko izobraževale in zaposlile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več žensk je za AFP izrazilo zaskrbljenost, da bi talibani spet prišli na oblast in da jim ne bi dovolili delati. Talibani so sicer v okviru dogovora dali nejasno obljubo, da bodo spoštovali pravice ženske v skladu z islamskimi vrednotami.