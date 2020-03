V izjemno težkih razmerah se je minuli konec tedna v Hinterstodru najbolje znašel francoski alpski smučar Alexis Pinturault. Danes je na alpski kombinaciji upravičil vlogo prvega favorita ter osvojil že šesti mali kristalni globus v tej disciplini, potem ko je bil v sezoni 2019/20 na treh tekmah dvakrat prvi in enkrat drugi. Pinturault je skupaj s četrtim mestom na superveleslalomu konec tedna zbral 150 točk, v skupnem seštevku presegel mejo tisočice in se povzpel na drugo mesto. V vodstvu ostaja Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Za veselje v avstrijskem taboru je konec tedna s superveleslalomsko zmago poskrbel Vincent Kriechmayr, največ točk na dveh tekmah pa je z dvema drugima mestoma zbral Švicar Mauro Caviezel.

Slovenski alpski smučarji so igrali stranske vloge. Na superveleslalomu so se trije uvrstili med dobitnike točk. Z 18. mestom je uvrstitev sezone dosegel Boštjan Kline, ki se je sicer šele tretjič v sezoni uvrstil med najboljšo trideseterico. V skupnem seštevku discipline slovenskim alpskim smučarjem v superveleslalomu ne kaže najbolje, saj pred preizkušnjami v Kvitfjellu ni nihče uvrščen med najboljših 25, ki imajo pravico nastopa na finalu svetovnega pokala.

Novi format alpske kombinacije se je znova izkazal za dolgočasnega, saj je bil vrstni red znan po nastopu prvih petih tekmovalcev, v nadaljevanju pa so se zaostanki na ravninskem in tehnično nezahtevnem slalomu le še večali. V obstoječih razmerah so imeli precejšnjo prednost tekmovalci v hitrih disciplinah. S 13. mestom je svojo drugo najboljšo uvrstitev dosegel Martin Čater, ki je na superveleslalomu dosegel osmi čas. Najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin po 21. mestu na superveleslalomu v svoji paradni disciplini ni smučal najbolje, v težkih razmerah pa je napredoval do 17. mesta. Med dobitnike točk se je s 24. mestom drugič v dveh dneh uvrstil Klemen Kosi. Slovenski alpski smučarji so v skupnem seštevku alpske kombinacije zaostali za pričakovanji. Lani je namreč Štefan Hadalin v Areju postal svetovni podprvak v alpski kombinaciji, v tej sezoni pa nikoli ni konkuriral za najvišja mesta. Deloma zaradi spremenjenih pravil, res pa je tudi, da Vrhničan na nobeni tekmi ni pokazal vrhunskega smučanja.

Težka naloga Kranjca Za slovensko alpsko smučanje bo vrhunec tekmovalnega sporeda v Hinterstodru današnji veleslalom (prva proga ob 9.30, druga ob 12.30). Žan Kranjec bo branil rdečo majico vodilnega veleslalomista. Danes je bil Vodičan na prizorišču med medijskim terminom dobro razpoložen, zaveda pa se, da ga čaka izjemno težka tekma na terenu, ki ima več ravninskih kot strmih delov. »Čaka nas nova tekma s spomladanskimi razmerami. Vsi vemo, da nas čaka težko delo, kot na vsaki drugi preizkušnji pa bo najhitrejši tisti, ki bo svoje delo opravil najbolje,« nam je sporočil Žan Kranjec. Vodilni veleslalomist sezone se zaveda, da bo moral na prvi progi pokazati svoj maksimum in si priboriti čim višjo prednost pred tekmeci z višjimi številkami. »Seveda si želim ubraniti rdečo majico in doseči novo vrhunsko uvrstitev. Vse to lahko storim le z odličnim smučanjem in ne z besedami,« se zaveda Kranjec.

Prvenec Nine Ortlieb Ženske so konec tedna v La Thuilu izpeljale le eno tekmo, in sicer sobotni superveleslalom. Danes je namreč v italijanskih Alpah zapadlo ogromno snega, tako da je odpadla preizkušnja v alpski kombinaciji. Prvo zmago na tekmah svetovnega pokala si je priborila Avstrijka Nina Ortlieb, ki je zgolj za stotinko sekunde ugnala domačinko Federico Brignone. Italijanki izvrstno kaže v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer je z novimi 80 točkami dodatno povečala vodstvo pred najbližjima zasledovalkama Mikaelo Shiffrin in Petro Vlhovo. Prihodnji konec tedna bosta namreč v Ofterschwangu odpadli obe tekmi svetovnega pokala, s sedeža Mednarodne smučarske organizacije pa so sporočili, da slaloma in veleslaloma do konca sezone ne bodo nadomeščali. Ilka Štuhec je s 23. mestom izpadla z mest, ki zagotavljajo nastop na finalu svetovnega pokala. Mariborčanka je v superveleslalomu skupno zasedla 28. mesto, ki kaže, da je za njo slaba sezona. S 26. mestom se je med dobitnice točk uvrstila tudi Maruša Ferk.

La Thuile v številkah Svetovni pokal za ženske, superveleslalom: 1. Ortlieb (Avs) 1:11,72, 2. Brignone (Ita) +0,01, 3. Suter (Švi) +0,07, 4. Vlhova (Slk) +0,39, 5. Bassino (Ita) +0,51, 6. Ledecka (Češ) +0,55, 7. Curtoni (Ita) +0,78, 8. Hählen (Švi) +0,82, 9. Holdener (Švi) +0,95, 10. Gut-Behrami (Švi) +0,98, 23. Štuhec +2,15, 26. Ferk (obe Slo) +2,32. Vrstni red v superveleslalomu (po 6. od 7 tekem): 1. Suter 360, 2. Brignone 341, 3. Schmidhofer (Avs) 217, 4. Gut-Behrami 209, 5. Venier (Avs) 205, 28. Štuhec 48, 50. Ferk 5. Vrstni red v svetovnem pokalu (po 30. od 40 tekem): 1. Brignone 1378, 2. Shiffrin 1225, 3. Vlhova 1189, 4. Suter 837, 5. Bassino 817, 23. Hrovat 279, 32. Štuhec 215, 45. Robnik 130, 55. Bucik 113, 75. Ferk (vse Slo) 50.