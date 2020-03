V ponedeljek se bo zjutraj in dopoldne ponekod delno razjasnilo, popoldne pa se bo od zahoda spet pooblačilo in v zahodnih krajih bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo zvečer krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija.

Opozorilo: V visokogorju Julijskih Alp se je povečala nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V torek bo oblačno in deževno ter nekoliko hladneje. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se pomika prek Slovenije Od jugozahoda priteka k nam vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo dež postopno oslabel in ponehal. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. V ponedeljek se bo v krajih vzhodno od nas delno zjasnilo, drugod bo oblačno. Popoldne bo na severu Italije spet pričelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu se bo zvečer okrepil jugo.