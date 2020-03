Na albumu bo deset skladb, med njimi Unbroken, ki jo je skupina posnela lani novembra za dokumentarec Josha Aronsona To Be of Service. Film tematizira problematiko vojnih veteranov s postravmatsko stresno motnjo.

Na naslovnici enega najbolj politično obarvanih albumov skupine je fotografija ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, posneta leta 1962. Frontmana je, kot je dejal, navdihnil njegov zamišljen pogled na množico v Kaliforniji, ob čemer se je spraševal, o čem je Kennedy takrat premišljeval.

Skupina bo album, katerega izid je napovedan za 15. maj, predstavljala na poletni ameriški turneji. Začeli jo bodo 10. junija v Washingtonu, sklenili pa 28. julija v New Yorku. Po pisanju ameriške revije RollingStone bo na večini koncertov uvodoma nastopil Bryan Adams.

Ameriški rockerji Bon Jovi so z nizom nepozabnih uspešnic Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name in Wanted Dead or Alive zasloveli v 80. letih prejšnjega stoletja. Z nastopi, običajno pospremljeni z uporabo pirotehnike, še vedno polnijo koncertne dvorane po svetu.