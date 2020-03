Prve primere okužbe z novim koronavirusom so konec minulega tedna potrdili tudi ob meji s Slovenijo. Iz Furlanije - Julijske krajine so sporočili, da so, potem ko so v soboto okužbo potrdili pri 50-letniku iz Gorice, zaznali še en primer koronavirusa v Gorici, tri v Vidmu in enega v Trstu. Uradno obvestilo o prvih primerih okužbe s koronavirusom v Furlaniji - Julijski krajini so danes dobili tudi na Mestni občini Nova Gorica. Župan Klemen Miklavič je zato pri zdravstvenih ustanovah na območju znova preveril pripravljenost.

Oblasti v Furlaniji - Julijski krajini so sprva nameravale v ponedeljek znova odpreti šole in univerze, a je predsednik Massimilano Fedriga danes popoldne dejal, da predlagajo podaljšanje zaprtja še za en teden. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je v Italiji število okuženih povzpelo na 1128, 29 ljudi je umrlo. Največ okuženih je v Lombardiji, Benečiji in Emiliji - Romanji.

Karantenizacija nikoli ne pomeni varnosti V Sloveniji so pristojni doslej opravili 201 test na novi koronavirus. Do danes opoldne so bili vsi negativni, je zapisano na spletnih straneh vlade. Ob tem vlada ugotavlja, da je pojav prve potrjene okužbe v Sloveniji le vprašanje časa. Po navedbah vlade pristojne institucije ves čas natančno spremljajo dogajanje, obveščajo javnost o preventivnih ukrepih, v pripravljenosti pa so tudi ukrepi za zajezitev širjenja okužbe pri nas. V soboto sta se v domovino vrnila še zadnja dva slovenska potnika s križarke Diamond Princess. Oba so iz japonske bolnišnice odpustili, potem ko so bili testi njunih brisov dvakrat negativni. Ob prihodu v Slovenijo so jima še enkrat vzeli bris, ki je bil prav tako negativen. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Simone Repar Bornšek sta potnika izrazila strah glede stigmatizacije njiju in njunih svojcev, do česar naj bi prihajalo pri drugih štirih potnikih z ladje. Zato se bosta nekaj dni verjetno držala bolj zase. »Ko ozdraviš, si zdrav in nisi več kužen,« je znova poudarila Repar-Bornškova in dodala, da je v Sloveniji šest zdravih ljudi z omenjene ladje; štirje so preventivno še v samoizolaciji, medtem ko prva dva niti nista zares zbolela. Protokol na Diamond Princess po odkritju okuženih z novim koronavirusom je bil tak, da so pred odhodom testirali vse potnike in tiste s pozitivnim brisom hospitalizirali v bolnišnico ne glede na to, ali so imeli kakšne bolezenske znake ali ne, je pojasnila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat. Komentirala je tudi ugotovitve raziskave, ki so jo opravili na švedski univerzi Umea, da je karantena, ki so jo za potnike in člane posadke na krovu križarke Diamond Princess v Jokohami uvedle japonske oblasti, povzročila številne dodatne okužbe z novim koronavirusom, ki bi se jim sicer dalo izogniti. »Karantenizacija, torej zadrževanje velikega števila oseb na enem mestu, nikoli ne pomeni varnosti, ampak v glavnem tveganje,« je izpostavila Pirnatova. Ladjo Diamond Princess je opisala kot neke vrste inkubator, kjer se je bolezen še lažje širila kot sicer, zato je bil tudi delež okuženih bistveno višji kot v Wuhanu. Kot je pred dnevi povedala Repar-Bornškova, so nasveti, kako ravnati za zaščito pred koronavirusom, takšni kot pri vsakoletni gripi. Pomembno je umivanje rok, lahko pa na primer očistimo tudi kljuke na vratih.