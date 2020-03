Olano je v parlamentu že deset let, a Slovaki jo še vedno razumejo kot protestno stranko. V kampanji je stavila na boj proti korupciji, njen karizmatični vodja Igor Matovič pa je po zmagi napovedal, da bodo poskušali oblikovati »najboljšo vlado, kar jih je Slovaška do zdaj imela«. »Slovake je zbudila smrt Jana Kuciaka in Martine Kušnirove,« je dodal.

To so bile namreč prve parlamentarne volitve po umoru raziskovalnega novinarja Kuciaka in njegove zaročenke pred dvema letoma. Umor novinarja, ki je preiskoval vpliv mafije v slovaški družbi, je v državi sprožil množične proteste in je globoko pretresel slovaško družbo.

Premier Pellegrini je zmagovalcu čestital in dodal, da ima Matovič »dober marketing, videli pa bomo, kako bo uspel voditi urad«. Na vprašanje o morebitnem oblikovanju vladne koalicije z Olanom pa je odgovoril: »Nikoli ne reci nikoli.«

Na tretje mesto se je po preštetju okoli 83 odstotkov glasov uvrstila konservativna stranka Mi smo družina z 8,34 odstotka glasov, takoj za njo pa skrajno desna Ljudska stranka naša Slovaška (LSNS) z 8,27 odstotka. Tako se, kot kaže, niso uresničile napovedi o veliki podpori nacionalistom.

Udeležba je bila s 63,9 odstotka višja kot na zadnjih volitvah leta 2016, ko je dosegla 59,8 odstotka, dodaja AFP. Že dopoldne je bilo na nekaterih voliščih v različnih delih države opaziti dolge vrste, ljudje pa so morali nekaj časa počakati, preden so lahko oddali glas. Sprva je bilo predvideno, da bodo volišča odprta do 22. ure, a so na nekaterih voliščih glasovanje podaljšali do 23. ure.