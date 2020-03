Dragić, ki ni bil član začetne peterke, ampak je bil odločilni mož s klopi, je prispeval tri točke prav v zadnjih izdihljajih tekme, koš za 114:110, njegov prosti met za 116:113 pa je bil tudi zadnji koš na tekmi.

»Nocoj je bilo precej napeto vse do konca, ampak na koncu smo zelo veseli, da smo zmagali, še zlasti kako smo branili našo posest vse do konca,« je bil zadovoljen slovenski košarkar.

V Dragićevi ekipi je Kendrick Nunn zbral 21 točk, Bam Adebayo pa je imel na svojem računu 16 točk in 12 skokov. Miami je nazadnje dve zaporedni tekmi dobil v začetku februarja.

»Zadnji tekmi sta res lepa spodbuda. Seveda nista bili popolni, ampak sta bili dobri tekmi, še zlasti dobro je, kako smo znali pod obročema odgovoriti z raznovrstnostjo,« je bil zadovoljen trener Erik Spoelstra.

Najbolj močno predstavo sobotnega košarkarskega večera onstran Atlantika je prikazala Russell Westbrook, ki je zbral 41 točk, osem skokov in pet podaj za zmago Houston Rockets po podaljšku v Bostonu. Domača zasedba Celtics je izgubila za le en koš 110:111.

Boston je trenutno na tretjem mestu v razvrstitvi vzhodne konference z 41 zmagami in 18 porazi, Dragićev Miami je četrti (38:22). Houston je četrti v zahodni konferenci (39:20), Dallas Luke Dončića (36:24) je sedmi na zahodu.

Vodilna ekipa zahodne konference, Los Angeles Lakers (45:13), je februar končala s komaj drugim februarskim porazom. Boljši od jezernikov so bili člani osmouvrščene zasedbe zahoda Memphis Grizzlies s 105:88.

Pri Mamphisu je najbolj izstopal novinec Ja Morant s 27 točkami in 14 podajami. Superzvezdnik Los Angelesa LeBron James se je tokrat moral zadovoljiti z 19 točkami in 10 asistencami. Jezerniki so mesec končali z najslabšo predstavo v sezono, 88 točk je najmanj točk, ki so jih na eni tekmi dosegli v tej sezoni.