Biden je zbral prepričljivih 48,4 odstotka glasov, na drugo mesto pa se je po preštetju skoraj vseh glasovnic uvrstil vodilni demokratski kandidat Bernie Sanders z okoli 20 odstotki.

Tretji je bil milijarder Tom Steyer, ki je prejel 11,4 odstotka glasov, za njim pa so se zvrstili župan iz Indiane Pete Buttigieg (8 odstotkov), senatorka Elizabeth Warren iz Massachusettsa (7 odstotkov), senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar iz Minnesote in kongresnica s Havajev Tulsi Gabbard.

Joe Biden won a blowout victory in the South Carolina primary. Here are the complete results with 100% of the precincts reporting: https://t.co/wjqYPXdeTNpic.twitter.com/Ky4hW4E3Fn